منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي

البيرة/PNN- واصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، استعداداته للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي المقرر إقامتها في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة ما بين 8 إلى 15 من شهر أيار المقبل.

وسيشارك في مسابقة كرة القدم، منتخبات: تركيا، والجزائر، والمغرب، والسعودية، والكاميرون، وعمان، والسودان، وأذربيجان المُضيفة.

وتم توزيع المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى، منتخبات أذربيجان، والكاميرون، والسعودية، والمغرب، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبنا الوطني الأولمبي، وتركيا، والجزائر، وعمان.

وركز الجهاز الفني لمنتخبنا تحت قيادة أيمن صندوقة خلال التدريبات المتواصلة على استاد ماجد أسعد بالبيرة، على الجانب التكتيكي من حيث آلية تمركز اللاعبين، وانتشار اللاعبين، والاستحواذ في وسط الملعب، بالإضافة إلى الحالة الدفاعية من الثلث الوسطي والتحول السريع للهجوم في حاله امتلاك الكرة.

وقال المدير الإداري للمنتخب إسلام أبو مقدم، إن منتخبنا سيخضع لمعسكر تدريبي خارجي في تركيا ما بين الفترة من 28 الجاري إلى 5 مايو القادم للوقوف على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم، مشيرا ًإلى التزام اللاعبين بحضور التدريبات وفقا ً لتعليمات الجهاز الفني والإداري.

وأكد أن الهدف من المشاركة هو التحضير المُسبق للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، خاصةً أن فلسطين ستستضيف تصفيات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الأردن، وطاجاكستان، وبنغلادش، إلى منتخبنا الأولمبي المُضيف، خلال من 19 إلى 23 تموز.

بدوره، أوضح صندوقة أن المنتخبات المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي من خلال لاعبين من مواليد 1993 و1994، في حين أن معظم اللاعبين الذين يتواجدون مع منتخبنا الأولمبي من مواليد 1995، بسبب ضرورة إدماجهم وتحضيرهم للاستحقاقات القادمة وخاصة التصفيات الآسيوية.

واعتبر أن المجموعة التي جاء فيها منتخبنا الأولمبي مجموعة قوية وتضم خليط من المنتخبات الأسيوية والإفريقية والأوربية.

وأشار صندوقة إلى بعض الصعوبات التي واجهت منتخبنا خلال فترة الإعداد من خلال عدم القدرة على عمل تجمعات تدريبية باستمرار نتيجة تواصل منافسات دوري الوطنية موبايل للمحترفين وبطولة كأس فلسطين والتزام اللاعبين مع أنديتهم.

وسيلتقي منتخبنا الأولمبي مع المنتخب العُماني في الثامن من أيار، فيما سيعلب أمام المنتخب الجزائري في الحادي عشر من نفس الشهر، وسيختتم مبارياته بمواجهة منتخب تركيا في الخامس عشر من ذات الشهر.

وتضم قائمة لاعبي منتخبنا الأولمبي كلاً من: نعيم أبو عكر، ورمزي فاخوري، وغانم محاجة في حراسة المرمى، وحازم عبد الله، ويوسف الأشهب، وبهاء وردات، وأحمد زريقي، ووائل الشعرواي، وعلاء حبوس، ومحمد صالح، ويزن العويوي، وأحمد السيد في خط الدفاع، وعمر صندوقة، ومهند فنون، وعدي الدباغ، ومحمود أبو وردة، ومحمد يامن، وعبد الله أبو محسن، وإسلام البطران، وتامر طاطور، وفي خط الهجوم محمود وادي، ومحمد مراعبة، ومحمد عبيد.