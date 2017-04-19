قلقيلية :المحافظ يكرم طارق جمعة الحائز على المركز الأول في مسابقة الخطابة “

متفرقات/PNN-كرم اللواء رافع رواجبه محافظ محافظة قلقيلية وقادة الأجهزة الأمنية وأمين سر حركة فتح الطالب طارق جمعة من مدرسة كفر قدوم الحائز على المركز الأول في مسابقة الخطابة والشعر والتحدث بالفصحى التي أقيمت في جمهورية مصر العربية، وذلك في دار المحافظة.

وشارك في التكريم قائد المنطقة العميد ركن مهدي سرداح ومدراء الأجهزة الأمنية، أمين سر حركة فتح محمود ولويل، والطالب طارق جمعة وأسرته.

وأشاد المحافظ بهذا الانجاز والتميز للطالب جمعة، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني على التميز والإبداع ورفع العلم الفلسطيني في كافة المحافل العربية والعالمية، مباركا للشعب الفلسطيني ولكفر قدوم هذا التميز، وقال أن كفر قدوم تشكل أيقونة للتصدي للاحتلال وممارساته القمعية بحق شعبنا، داعيا إلى الاحتذاء بها في كافة المناطق الفلسطينية، شاكرا الطالب وأسرته ومدرسته على هذا الإبداع.

من جانبه أهدى الطالب طارق جمعه فوزه إلى الأسرى في سجون الاحتلال الذين يواجهون السجان بأمعائهم الخاوية، شاكرا المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية وأمين سر حركة فتح على دعمهم وتكريمهم له.