التربية تقرر فتح مجال الدراسة الجامعية لفروع الثانوية العامة وفقاً للنظام الجديد لامتحان الثانوية

رام الله /PNN-قرر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم فتح باب الالتحاق بالجامعات للتخصصات الأكاديمية والمهنية وفقاً للنظام الجديد لامتحان شهادة الدراسة الثانوية “الإنجاز”، حيث جاء هذا القرار إيماناً بضرورة إعادة التوازن بين أعداد الملتحقين في التخصصات المتعددة في المرحلة الثانوية، وفتح آفاق الدراسة الجامعية للملتحقين في هذه الفروع؛ انسجاماً مع المباحث التي يدرسها الطلبة في هذه الفروع وانسجاماً مع التخصصات المستقبلية في مؤسسات التعليم العالي.

وأوضح صيدم أن هذا القرار سيسهم في دفع الطلبة نحو التخصصات المهنية والجديدة وتحسن المستوى الأكاديمي للطلبة الملتحقين بها، مؤكداً على توجه الوزارة الفاعل من أجل تشجيع الطلبة للاقبال على التخصصات التي تضمن للطلبة فرص عمل مستقبلية خاصة في ظل تفاقم البطالة في صفوف الخريجين والشباب.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فان التخصصات ستكون وفق المعايير التالية:

– الفرع الصناعي: يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء الطب بفروعه.

– الفرع الزراعي: يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء الطب البشري وطب الأسنان والهندسة (يسمح له دراسة الهندسة الزراعية).

– الفرع الفندقي والاقتصاد المنزلي: يعامل معاملة الفرع الأدبي.

– فرع الريادة والأعمال: يعامل معاملة الفرع الأدبي.

تكنولوجيا المعلومات: يعامل معاملة الفرع العلمي ياستثناء طب الأسنان والطب البيطري وعلوم الصحة والصيدلة.

الفرع الشرعي: يعامل معاملة الفرع الأدبي.