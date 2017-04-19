وكيل التربية يشارك في افتتاح مسابقة الروبوت في جامعة بيرزيت

بيرزيت/PNN-شارك وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح، اليوم الأربعاء، في افتتاح مسابقة الروبوت التعليمي النهائية على المستوى الوطني في جامعة بيرزيت والتي تنظمها مؤسسة فكر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، ويشارك فيها مدارس حكومية وخاصة وأخرى تابعة لوكالة الغوث.

وحضر افتتاح المسابقة، التي شارك فيها 14 فريقاً من عدة مدارس من محافظات مختلفة، رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة المهندس عدنان سماره وعميد كلية الهندسة في جامعة بيرزيت د. خالد اباضه ومدير عام مؤسسة فكر م. مهند عمرية ومدير عام النشاطات الطلابية في وزارة التربية صادق الخضور ولجان التحكيم وحشد من طلبة الجامعة وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المسابقة.

وفي هذا السياق، أكد صالح أن الوزارة تعمل بكل جهد لإيصال الطلبة إلى مراحل متقدمة من الإبداع والوصول إلى العالمية لرفع اسم فلسطين عالياً في مجال الروبوت وغيرها من المجالات.

وشدد صالح على أن الجد والاجتهاد وتحقيق المزيد من الإبداعات والنجاحات هو الضمان الحقيقي لفلسطين المستقبل، مشدداً على أن تقييم الطلبة بات يحدده حجم الإنجازات والإبداعات، شاكراً كافة القائمين على تنظيم هذه المسابقة العلمية الإبداعية.

من جهته، أكد سماره وقوف المجلس الأعلى للابداع إلى جانب المبدعين وأن الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول للإبداع، متطرقاً إلى دور المجلس الأعلى ونشاطاته المتمثلة في دعم النشاطات الإبداعية المختلفة، مشيداً في الوقت ذاته بدور وزارة التربية والتعليم العالي في رعاية ودعم المتميزين والمبدعين.

من جهته، أشاد اباضه بدور وزارة التربية والتعليم ومؤسسة فكر لدورهما في تنظيم هذه المسابقة العلمية الإبداعية واختيار جامعة بيرزيت لاستضافة المسابقة على مدى السنوات الماضية.

بدوره، قال عمرية إن الفريق الفائز في هذه المسابقة سيشارك في تمثيل فلسطين في بطولة أوروبا المفتوحة بمجال التكنولوجيا، مؤكداً أن القطار انطلق ويسير على السكة الصحيحة نحو الإبداع والتميز.

وأجرى صالح والحضور جولة تفقدية لمشاريع الطلبة وحضروا بعض مقابلات الطلبة أمام لجنة التحكيم.

وفي سياق آخر، توّج الوكيل صالح الفائزين في بطولة كرة السلة على مستوى مديريات التربية والتعليم والتي تندرج ضمن نشاطات الأسبوع الأولمبي الرياضي المدرسي الثالث، وذلك بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية العميد عبد المجيد حجه ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور.