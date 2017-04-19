غزة: مسلحون يختطفون الزق وزوجته تحمل حماس المسؤولية عن حياته

غزة /PNN-اختطف مسلحون ملثمون اليوم الأربعاء، أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، قرب منزله في مدينة غزة، ونقلوه إلى جهة مجهولة.

وذكر شهود عيان للوكالة الرسمية أن مسلحين يستقلون سيارة اختطفوا الزق الذي كان في طريقه لشراء الخبز لعائلته.

وحملت زوجته في تصريح للوكالة الرسمية عبر الهاتف، حماس المسؤولية عن حياة زوجها، واتهمتها باختطافه، وقالت، إن زوجها بالأيام الأخيرة تعرض عدة مرات للتهديد بالقتل من قبل حركة حماس.

وأضافت، إن كل ممارسات حماس هذه لن تنال من عزيمة زوجها ولن تثنيه عن قول الحق صوب جرائمها تجاه شعبنا.

يذكر أن الزق مناضل محرر من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي وأمضى 15 عاما في الأسر.

إلى ذلك طالبت حركة فتح بإطلاق حرية أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، واعتبرت اختطافه بمثابة اختطاف للموقف الوطني الشجاع .

وجاء في بيان صحفي للحركة صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة: “إن فتح وهي تعرب عن رفضها التام واستنكارها لكل اشكال القمع السياسي والمادي بحق المواطنين في قطاع غزة، فإنها تعتبر خطف أمين سر هيئة العمل الوطني القيادي محمود الزق بمثابة اختطاف للموقف الوطني الشجاع المعبر عن المصالح الوطنية العليا للجماهير” .

وطالبت فتح القوى الوطنية كافة للوقوف صفا واحدا، للدفاع عن حق القيادات الوطنية وجماهير الشعب في غزة في التعبير عن مواقفهم السياسية، لا سيما أن محمود الزق قد عرف بالمواقف الواضحة الصلبة غير المهادنة في القضايا الوطنية.