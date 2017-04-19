كيفية التخلص من الكدمات سريعًا

يمكن ان تكون الكدمة نتجت عن خبطة ما دون أن يحدث أي اختراق أو قطع للجلد, وهذه الكدمة او العلامة التي تظهر على سطح الجلد هي نتيجة سحق او تهشيم بعض الاوردة او العروق ولكنه لم يجد الدم الناتج عنها مجالاً للخروج لانه حدث تحت الجلد ولم يحدث شق في الجلد لنزفه وخروجه فتكون تحت الجلد محدثًا هذه الالوان فيه..

هنالك في بعض الاحيان كدمات تكون بحاجة إلى أن تفحص من قبل المتخصصين, ولكن الاغلب تكون خفيفة وليست بحاجة إلى الذهاب للكشف عليها وايضًا سهلة العلاج ببعض العلاجات المنزلية والتي تساعد على سرعة التخلص منها.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي يمكن ان تطبق على الكدمات قبل ان تتحول الى ندبة كبيرة يصعب التخلص منها.

1- العلاج بالثلج

كمادات الثلج تساعد على تهدئة الاوعية التالفة والسيطرة على تسرب الدم بواسطة تشديد او تضييق الاوعية الدموية , وهذه هي الطريقة الاوسع انتشاراً بالنسبة للاسعافات الاولية الخاصة بالكدمات

2- الضمادات الضاغطة

تستخدم في الاساس لوقف الكدمة من الانتشار, فعن طريق لف ضمادة بلاستيكية على الكدمة يتم التحكم في كمية تسرب الدم الى الانسجة وأيضاً هذه الضمادة يمكن ان تسرع في عملية الشفاء.

3- البصل

المثير للدهشة ان للبصل اثار خاصة جداً ضد الكدمات.

انه مسكن رائع للالم وخصائصه الحارقة تؤدي الى الحد من الكدمة وتخفيفها, فقط قم بوضع شرائح البصل على المنطقة المصابة لبضعة دقائق.

4- الكرنب او الكابوتشا

هذا النوع من الخضار مليء بالبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين كاي كل هذه العناصر هي من العناصر الاساسية الذي يعتمد عليها الشفاء من الكدمة.

الطريقة: خذ بعضاً من اوراق هذه النبته واغمسها في ماء تم غليه ورقة ورقة, ثم خذ هذه الاوراق وهي ماتزال ساخنة وضعها على الكدمة وكأنها كمادات دافئة ويستحسن وضعها في اليوم التالي من كمادات الثلج فيكون الترتيب في اليوم الاول وحال حصول الكدمة مثلا نضع عليها الثلج ويمكن بعدها بعض البصل وفي اليوم التالي يكون الوقت مناسب جداً لكمادات الكابوتشا.

5- التعرض لاشعة الشمس

القليل من اشعة الشمس على الكدمات له الكثير من الفائدة في التخلص منها.

فإن تعريض مكان الكدمة لمدة عشر دقائق تحت اشعة الشمس يومياً من شأنه ان يسرع في الشفاء من هذه الكدمة وذلك لان الاشعة الفوق بنفسجية من شأنها ان تدمر بمقدار ضئيل ذلك اللون الضارب الى الصفرة المحيط بالكدمة وستسرع في شفائها.

ملاحظ: هذه العلاجات المنزلية المذكورة في الاعلى هي مفيدة جداً في الحلات المعتادة ولكن هنالك حالات قد تستدعي زيارة سريعة للطبيب وهي:

1- كدمة لا يتغير لونها او تتماثل للشفاء في غضون اسابيع

2- كدمات متكررة من دون اسباب معروفة

3- كدمات نتيجة لتورم والم لا يطاق