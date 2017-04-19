الشرطة تضبط مواد يشتبه أنها مخدرة في جنين

جنين/PNN-ضبطت الشرطة اليوم الأربعاء مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة مواطن من سكان محافظة جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات وردت للشرطة حول حيازة شخص لمواد يشتبه أنها مخدرة وأنه متواجد في أحد أحياء المدينة، حيث تحركت على الفور قوة من فرع شرطة مكافحة المخدرات إلى مكان تواجده، وبتفتيشه وتفتيش المركبة التي كان يستقلها أصولا، تم ضبط مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مهجن.

وأوضح البيان، أنه تم التحرز على المادة المضبوطة والشخص وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.