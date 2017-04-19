طفل تعلم قيادة السيارة على يوتيوب وهذا ما فعله

بفضل العالم الواسع من الدروس التعليميّة على يوتيوب، فقد أصبح بمقدور الجميع تعلُّم أي شيء تقريباً، حتى قيادة السيارة!

لكن الأمر قد يصبح أكثر خطورةً إذا تعلَّم الأطفال مهارات الكبار؛ إذ تمكن صبي صغير في الثامنة من عمره من قيادة سيارة والده إلى مطعم ماكدونالدز برفقة أخته لتناول الطعام، مستعيناً بالمعرفة التي اكتسبها من مقاطع الفيديو التعليمية الموجودة على موقع يوتيوب.

وفقاً لما جاء في موقع ماشابل، فقد تسلل صبيٌ في الثامنة من عمره برفقة أخته خارج منزلهما الواقع في مدينة إيست بالستين بولاية أوهايو الأميركية، بعد أن ذهب والداهما إلى النوم مبكراً، حيث استطاع الصبي وأخته استقلال شاحنة والدهما التابعة لعمله، منطلقَين في رحلةٍ إلى المكان الذي يشعر فيه كل الأطفال بالسعادة: مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة.

ووفقاً لما نشرته قناة “فوكس 8” في كليفلاند، قاد الصبي سيارة والده قرابة ميل كامل! مر فيه بـ4 تقاطعاتٍ في الطريق، واجتاز مجموعةً من خطوط السكك الحديدية، واتخذ عدة منعطفات في الطريق حتى وصل إلى المطعم. والمثير للدهشة أنَّه، بحسب إفادات شهود العيان، فقد التزم الصبي بكل قوانين المرور، ولم يتجاوز السرعة القانونية المقررة للطريق حتى! (وإن كنّا لا ندري كيف استطاع الوصول لدوّاسة الوقود من الأساس).

ولحسن الحظ، تصادف وجود صديق للعائلة في المطعم عند وصول الصبيين، سارع عندها بإبلاغ جدَّيهما. وعند وصول الشرطة إلى المطعم واستجواب الصبيَّين، أوضح الصبي أنَّه تعلَّم قيادة السيارة عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية على موقع يوتيوب.

ولم تنجم عن هذه النزهة المتهورة بالسيارة أية إصابات، وتمكن الصبيان من تناول شطيرَتي البرغر بالجبن التي طلباها قبل وصول الشرطة.

المصدر: وكالات