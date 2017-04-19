أول لقاء بين أردوغان وترامب في 19 مايو المقبل

واشنطن/PNN-قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الأربعاء إن الرئيس رجب أردوغان سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي، في مايو/أيار المقبل.

وأضاف الوزير التركي “سنُحدد موعداً للقاء الرئيسين، في مايو/أيار، قبل قمة الحلف الأطلسي”.

ولم يلتق الرئيسان حتى الآن، لكنهما أجريا العديدَ من المباحثات الهاتفية.

وهنأ ترامب أردوغان بفوزه قبل يومين في استفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف تشاوش أوغلو أن الرئيسين عبَّرا أثناء الاتصال الهاتفي عن رغبتهما المشتركة في الاجتماع في واشنطن “لتحسين علاقاتهما الثنائية”.

وبحسب ما نشرت الإدارة الأميركية عن الاتصال فإن ترامب لم يعبر عن أي تحفظ بشأن الاستفتاء الذي حقق فيه أردوغان فوزاً بسيطاً أكثر بقليل من 51% من الأصوات.

وتأمل تركيا في إقامة علاقات جيدة مع إدارة ترامب، بعد التدهور الواضح في علاقاتها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، خصوصاً بسبب دعم واشنطن لمجموعات مسلحة كردية في سوريا تحارب عناصر داعش.