رويترز : تحديد موعد زيارة الرئيس عباس الى البيت الابيض

رام الله/PNN – قال موقع رويترز مساء اليوم الاربعاء انه تم تحديد موعد زيارة الرئيس عباس الى البيت الابيض في 3 مايو القادم.

وكان قد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة البيت الأبيض في أول اتصال هاتفي بين الزعيمين منذ أن تولى ترامب الرئاسة.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز “الرئيس ترامب وجه دعوة رسمية للرئيس عباس لزيارة البيت الأبيض قريبا لبحث سبل استئناف العملية السياسية مؤكدا التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.”

وفي واشنطن أكد شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أن ترامب دعا عباس إلى اجتماع في البيت الأبيض قريبا جدا.

ويساور الفلسطينيون القلق بشأن نهج واشنطن الأكثر تجاوبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ جاء ترامب إلى السلطة.

وتحدث نتنياهو وترامب هاتفيا مرتين على الأقل منذ تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير كانون الثاني وزار نتنياهو واشنطن الشهر الماضي.

وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن عباس سيؤكد قلقه بشأن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والحاجة إلي حل الدولتين لإنهاء الصراع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن أبو ردينة قوله “أكد الرئيس عباس تمسكنا بالسلام كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.”

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب قال لعباس إن أي اتفاق سلام يجب التفاوض عليه مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وإن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الجانبين لتحقيق هذا الهدف.