ضبط احبار سائله منتهية الصلاحية وخطره في الخليل

رام الله/PNN – ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة الخليل 2 طن ونصف حبر سائل تالف وغير صالح للاستخدام .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات خاصة لديهم حول تهريب مواد خطرة وبعد المراقبه والتحري تم ضبط شاحنة محملة ببراميل وجالونات تحتوي على حبر سائل بعدة الوان اثناء تهريبها من اسرائيل، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين حضور جهات الاختصاص في سلطة جودة البيئة ووزارة الاقتصاد الوطني وبعد اخذ العينات العشوائية وفحصها تبين انها تالفه ولا تحمل اوراق رسمية وتشكل خطر على البيئة وصحه وسلامة المواطنين وفقاً لقانون البيئة الفلسطيني رقم 1999/7 حيث اقرت اللجنة التحفظ على المضبوطات وتحويل القضية للنيابة العامه لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة