PNN بالصور: مجهولون يطلقون النار باتجاه مقر الصليب الاحمر بالخليل واحداث اضرار مادية 

الخليل/PNN/ تعرض مقر الصليب الاحمر الدولي في مدينة الخليل في ساعات لافجر الاولى من اليوم الخميس الى اطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين.

وافادت مصادر محلية لمراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان مسلحين مجهولين اطلقوا نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه مبنى الصليب الاحمر الدولي مما احدث اضرارا مادية في سيارات المنظمة الدولية نتيجة اصاباتها بالرصاص الى جانب اصابة ابواب المقر باضرار خفيفة.

واوضحت المصادر ان مسلحين مجهولين قاموا باطلاق النيران من بنادق اسلحة رشاشة باتجاه المقر بعد الواحدة والنصف من فجر اليوم مما احدث الاضرار المادية.