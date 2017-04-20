الاحتلال يقتحم مدن الضفة ويعتقل عددا من المواطنين

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، شابا بعد دهم منزله وسط بلدة بلاطة البلد شرق نابلس، ومواطناً عقب مداهمة منزله في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم، فيما اعتقلت آخر من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرقي المدينة، واعتقلت الشاب عبادة جمال نصر دويكات، وهو طالب بجامعة النجاح.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة في الساعة الواحدة فجرا، وحاصروا منزل دويكات، وبعد مداهمة المنزل جرى اعتقال عبادة، ونقله إلى مركبة عسكرية مصفحة مخصصة للاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطناً عقب مداهمة منزله في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا، إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا المخيم فجرا واقتحموا منزل المواطن ضياء قصيدو، وفتشوا منزله، واعتقلوه ونقلوه إلى جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع مدينة طولكرم خلال عملية الاقتحام، سيما في ضاحيتي ذنابة وشويكة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، المدينة وبلدة عزون في القضاء، واعتقلت مواطنا ونكلت بآخرين.

وقالت مصادر محلية ، إن عشرات الجنود اقتحموا المدينة من ناحية المعبر الشمالي، وانتشروا في الحي الغربي للبلدة ومنطقة النقار.

وأشارت إلى اقتحام منزل الشاب ساجي أبو عذبة وتفتيش منزله واعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.