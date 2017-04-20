على مستوى مسابقة الدوري الإسباني، يتفوق MSN بشكل واضح فالثلاثي الكتالوني سجل 62 هدفا، بينما أحرزBBC 35 هدفا، وبالنسبة للموسم بالكامل فقد سجل مثلث برشلونة 92 هدفا، وأحرز مثلث الريال 555 هدفا.

ولعبت كثرة الإصابات دورها في تراجع BBC خاصة مع مشاركة ريال مدريد في بطولة العالم للأندية بجانب مشاركة رونالدو وبيل في بطولة أمم أوروبا حتى مراحلها النهائية بعكس مثلث برشلونة الذي لم يعاني من نفس الإرهاق في بطولة كوبا أمريكا.

وسجل MSN في مباريات الكلاسيكو 32 هدفا، وعلى رأسهم ميسي الذي هز 21 هدفا مقابل 8 أهداف لسواريز، و3 أحرزها نيمار.

وأحرز BBC في لقاءات الكلاسيكو 25 هدفا، منها 16 لرونالدو، و8 لبنزيمة، وهدف وحيد سجله جاريث بيل.

المصدر: كووورة.