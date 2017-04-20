برشلونة/PNN- ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العالم كله لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه وغريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو” في قمة الدوري الإسباني.

ويبدو كلاسيكو الأرض دائماً مسرحاً للكرة الهجومية الجميلة والأداء المهاري لنجوم الفريقين وبالتالي فالأنظار تتجه للخط الأمامي في الفريقين.

ولمع خلال الأعوام الأخيرة المثلث الهجومي في تشكيلة الفريقين مع الاعتماد على طريقة 4-3-3 والتي صنعت ثلاثي خارق في هجوم كل فريق في برشلونة شعاره MSN الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروجوياني لويس سواريز، وفي ريال مدريد شعاره BBC ويضم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة.

ويرصد ” كووورة” في السطور التالية مقارنة رقمية بين الثلاثي في كل فريق على مدار الموسم الحالي ومسابقة الدوري تحديدا ولقاءات الكلاسيكو.