ويبقى لقاء الكلاسيكو المقرر يوم الأحد المقبل على ملعب “سنتياجو برنابيو” بين ريال مدريد وبرشلونة مسرحًا لصراع جديد بين رونالدو وميسي في أول نزال بينهما في عام 2017.

الصراع بين رونالدو وميسي بدأ بعدما لمع نجم البرغوث الأرجنتيني في تشكيلة برشلونة وبالتحديد موسم 2009 – 2010 مع تولي المدرب الإسباني بيب جوارديولا دفة الأمور في البارسا وفي نفس الموسم انتقل رونالدو إلى ريال مدريد.

وسرعان ما تحول الصراع بين رونالدو وميسي إلى حدث يتابعه العالم كله وليس عشاق الكرة الإسبانية فقط سواء في تحقيق البطولات أو الأرقام القياسية أو الألقاب الفردية.

وأصبح سباق الكرة الذهبية هو الأبرز بين الثنائي الموهوب فميسي فاز بالجائزة 5 مرات وهو الأكثر حصولاً عليها في العالم أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة 4 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016.

ومن المؤكد أن فوز رونالدو بالكرة الذهبية في العام الماضي سيلقي بظلاله على أول كلاسيكو يجمعه بميسي فالأخير يسعى لرد اعتباره وسحب البساط من تحت قدمي النجم البرتغالي.

ويدخل الثنائي اللقاء بمعنويات متباينة فميسي ودّع دوري أبطال أوروبا مع فريقه برشلونة على يد يوفنتوس الإيطالي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعدما ظل “البرغوث” الأرجنتيني عاجزاً أمام دفاعات السيدة العجوز والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون بينما كان رونالدو نجم الشباك في نفس الجولة بدوري الأبطال.

رونالدو توهج وسجل 3 أهداف في مرمى بايرن ميونيخ الألماني خلال لقاء الإياب ضد ريال مدريد ليصعد بفريقه إلى نصف النهائي وهو ما يجعل الأنظار تتجه نحو النجم البرتغالي لمواصلة تألقه وأيضًا للساحر الأرجنتيني للخروج من كبوته مع البارسا.

ومع بلوغ رونالدو 32 عاماً وإتمام ميسي عامه 29، يتكهن الكثيرون أن الصراع بين النجمين الكبيرين لن يدوم لسنوات أخرى مع تراجع أداء الثنائي بدنيًا بينما يبدو المستقبل للثنائي في اتجاه الرحيل واتخاذ خطوة مستقبلية في غضون سنوات بخوض تجربة جديدة.

المصدر: كووورة.