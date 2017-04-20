المفتي العام يستقبل رئيس ممثلية جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين

القدس/PNN- استقبل العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب المسجد الأقصى المبارك – سماحة الشيخ محمد حسين المفتي السفير ” أشرف سليمان” رئيس بعثة جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين، حيث أطلعه سماحته على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني نتيجة لإجراءات الإحتلال العنصرية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية، كما أطلعه على قضية الأسرى البواسل وإضرابهم المفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم الإنسانية، و أثنى سماحته على مواقف جنوب إفريقيا الداعمة للحقوق الفلسطينية وما تقدمه من مساندة مستمرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وخاصة موقفها في المحافل الدولية تأييداً لشعبنا، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.

وبدوره أشاد السفير سليمان بسماحته، متطلعاً لمزيد من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.

وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم عوض الله الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية ومفتي محافظة رام الله والبيرة، وا. محمد جاد الله مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في دار الإفتاء الفلسطينية.