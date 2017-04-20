نقل الاسير المضرب سعيد مسلم إلى مستشفى “برزلاي”

رام الله/PNN- قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال، نقلت منتصف الليلة الماضية الأسير المريض والمضرب عن الطعام سعيد مسلم إلى مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث يعاني من مشاكل بالقلب.

ونقلت اللجنة عن محامي هيئة الأسرى كريم عجوة إثر زيارة أجراها لسجن “عسقلان “اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال نفذت على مدار اليومين الماضيين تنقلات واسعة في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام من وإلى سجن “عسقلان”، واقتحام العديد من أقسام وغرف الأسرى رافق ذلك تفتيشات واسعة ومصادرة لمقتنيات الأسرى بشكل كامل.

وأشارت، إلى أنه تم نقل كل من الأسرى: كمال ابو وعر إلى سجن “أيالون” في الرمله، والأسير سمير غيث إلى مكان غير معلوم، كما وتم إحضار تسعة أسرى من سجون “هداريم”، و”نفحه” و”جلبوع” لسجن “عسقلان” عرف منهم، بلال عجارمه ومحمد الخالدي.