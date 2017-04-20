مكتبة جامعة فلسطين التقنية خضوري عضوا ً في الفهرس العربي الموحد

طولكرم/PNN- أعلنت جامعة فلسطين التقنية- خضوري عن انضمام مكتبتها إلى عضوية الفهرس العربي الموحد الذي تشرف عليه مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض.

وبين أفاد مدير مكتبة الجامعة د. عوني الصوص أن الفهرس العربي الموحد هو أحد البرامج البنى التحتية في مجال المكتبات والمعلومات، والذي يأتي في سياق التوجه العربي نحو استقطاب الموارد المعلوماتية الببلوغرافية التي تمثل النتاج الفكري العربي المنشور وغير المنشور والموجود في المكتبات العربية والأجنبية على هيئة مواصفات ومعايير عالمية من شأنها توحيد بيانات مصادر المعلومات وتسهيل تبادل التسجيلات الببليوغرافية بين المكتبات على الخط المباشر، مما يجنبها تكرار فهرسة المصدر الواحد عشرات المرات داخل المكتبات العربية.