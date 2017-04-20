اقتحامات جديدة للاقصى واجراءات مشددة وسط القدس

القدس/PNN- جددت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من جهة ثانية، واصل الاحتلال اجراءاته المشددة في مدينة القدس، خاصة في بلدتها القديمة ومحيطها ووسط المدينة.

وما زالت الدوريات العسكرية والشرطية الراجلة تنتشر في البلدة القديمة، وأخرى راجلة ومحمولة في محيطها، وفي الشوارع المحاذية والمتاخمة لسور القدس التاريخي.

وأوقفت هذه الدوريات عشرات الشبان للتفتيش الدقيق خاصة في المنطقة الممتدة من باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة)، ومرورا بشارع السلطان سليمان ووصولا الى باب الساهرة وشارع صلاح الدين، في الوقت نفسه نصبت شرطة وما تسمى بقوات “حرس الحدود” حواجز في العديد من شوارع وطرقات المدينة وحررت لأصحابها مخالفات مالية.