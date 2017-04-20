الحبس 15 عاما لمدان بالقتل القصد

رام الله/PNN- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي احمد الطوباسي وعضوية القاضي عواطف عبد الغني، والقاضي رياض عمرو، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.ب) من مدينة رام الله بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة 15 عاما.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ع.ع) من مدينة نابلس بالحبس مدة سنة واحدة ودفع نفقات محاكمة 200 دينار أردني بعد ادانته بتهمة السرقة خلافا للمادة 404 من قانون العقوبات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثلة بوكيل نيابة الاستئناف الأستاذة فاطمة كحلة.