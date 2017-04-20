حميد: “سنحاسب بحزم مطلقي النار على مقر الصليب”

الخليل/PNN- تفقد محافظ الخليل كامل حميد، صباح اليوم الخميس، مقر الصليب الاحمر الدولي وسط مدينة الخليل والذي تعرض لإطلاق نار الليلة الماضية من قبل مجهولين يرافقه قادة المؤسسة الامنية في المحافظة .

وقال حميد ” مقر الصليب في حماية الشعب الفلسطيني اولا وأجهزة الدولة ثانيا والمعلومات المتوفرة سوف تتابع وسيتم القاء القبض على الفاعلين والسيارة التي اطلقت النار معروفة وانأ اشكر كافة المؤسسات التي زارت مقر الصليب للتضامن والاستنكار والتي تنم عن سخطهم على هذا العمل الاجرامي “.

وأضاف ” الرئيس ورئيس الوزراء يتابعوا هذا الحدث وسيتم اتخاذ اجراء بهذا الموضوع وجمعية الصليب الاحمر هم متضامنين معنا والتضامن معهم وحمايتهم واجب على الجميع “.

وقال المحافظ ” لم تقصر وفود الصليب ضمن الامكانيات المتاحة في دعم الاسرى وهي تخضع لانتهاكات وإجراءات الاحتلال وهذا العمل يخدم الاحتلال ومصلحة السجون والفعاليات المتضامنة الشعبية ستتواصل دعما لإضراب الاسرى مطالبا بحقوق انسانية وحقوق شرعية لهم ” .