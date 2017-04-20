السفير أحمد المذبوح يُسلم رسالة عن الاسرى لوزارة الخارجية البلغارية ويطالب الحكومة البلغارية بالضغط على اسرائيل

رام الله/PNN- قام سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا السفير أحمد المذبوح بتسليم رسالة عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال ونبذه عن وضعهم ومطالبهم العادلة، مطالبا بضرورة تدخل الخارجية البلغارية للضغط على اسرائيل لتنفيذ المطالب الانسانية والقانونية خلال لقائه برئيس مديرية العلاقات الثنائية في الخارجية البلغارية.

وكما قام السفير المذبوح بارسال رسائل متطابقة الى وزير الخارجية البلغاري والى مدير مديرية الشرق الأوسط وأفريقيا والى رؤساء الأحزاب البرلمانية والى رئيس البرلمان ونوابه الخمسة والى الرئيس البلغاري ومستشاريه والى مكتب الحكومة المؤقتة.

ومن جانب آخر، عقد السفير المذبوح عدة لقاءات مع عدد من أبناء الجالية الفلسطينية وتم بحث سبر دعم ونصرة الاسرى والمعتلقين في اضرابهم عن الطعام.