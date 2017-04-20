كهرباء القدس تنظم مجموعة من ورش العمل حول ترشيد الكهرباء والسلامة العامة

رام الله/PNN- نظمت شركة كهرباء محافظة القدس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة، مجموعة من ورش العمل الإرشادية والتوعوية في عدد من مدارس المحافظة حول ترشيد الطاقة الكهربائية والحفاظ على سلامة المواطنين من خطر التكهرب.

وهدفت ورش العمل التي نظمتها كهرباء القدس في كل من مدرسة بنات رام الله الثانوية، ومدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية، ومدرسة بنات بيتونيا الثانوية، ومدرسة زياد أبو عين، بمشاركة 153 طالبة من الصف العاشر الأساسي إلى توعية الطالبات فيما يتعلق بترشيد استهلاك التيار الكهربائي، والحفاظ على سلامة المواطنين من خطر التكهرب، وسرقة التيار الكهربائي وما له من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع والشركة على حد سواء.

وقالت م. روزان حسون من كهرباء القدس إن الهدف الرئيس لهذه الورش هو توعية الطالبات في كيفية ترشيد التيار الكهربائي وتطبيقه بشكل سليم من خلال تعريفهم بآلية التعامل مع الأجهزة الكهربائية الموجودة في منازلهن، وتوعيتهن من مخاطر الكهرباء والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى مخاطر وحرمة سرقة التيار الكهربائي، والعبث بالشبكات والتي يمكن أن تقود حوادث التكهرب في ظل عدم إدراك المخاطر المترتبة عن السرقة.

وأكدت م. روزان حرص الشركة الدائم في نشر ثقافة الوعي بين كافة فئات المجتمع وشرائحه في مختلف القضايا التي تشكل مثار اهتمام له سواء على صعيد الترشيد، أو مخاطر الكهرباء، أو الطاقة المتجددة، سعياً إلى راحة المشترك وحفاظاً على أمنه وسلامته.

وخلال ورش العمل استعرضت م. روزان أمام المشاركات تاريخ شركة كهرباء محافظة القدس ودورها كشركة موزعة، ومجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة لكافة مشتركيها في مختلف مناطق الامتياز كالقدس، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا، حيث تم في نهاية الورش توزيع النشرات الإرشادية والتوعوية على الطالبات وفتح المجال أمامهن للأستفسار والأسئلة في المواضيع التي طرحت خلال المحاضرات.

بدورها ثمنت إدارات المدراس التي شاركت في ورش العمل دور شركة كهرباء محافظة القدس وجهودها في نشر الوعي بين طلبة المدارس من خلال المحاضرات أو المعلومات الهامة التي تمدها للطلبة، الأمر الذي يعود بالفائدة على مجتمعنا واقتصادنا الوطني.