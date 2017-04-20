الاقتصاد الوطني:قيم رخص الاستيراد خلال الشهر الماضي بلغت 192 مليون دولار

رام الله/PNN- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، “إن قيم رخص الاستيراد خلال الشهر الماضي بلغت 192.6 مليون دولار حصلت فيها رخص استيراد السيارات الجديدة على الحصة الأكبر من حيث القيمة بنسبة 60.3%، تلتها رخص استيراد السيارات المستعملة بنسبة 31.6%، ومن ثم رخص استيراد الاسمنت بنسبة 5.3% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد الاجمالية.

ووفق التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء أصدرت الوزارة 2,230 رخصة استيراد شكلت السيارات المستعملة النسبة الأكبر منها بما نسبته 90.9%، تلتها السيارات الجديدة بنسبة 6.9%.

وقد سجل عدد رخص الاستيراد لشهر آذار 2017 ارتفاعاً بنسبة 33.2% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 3.9% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016، أما قيمة رخص الاستيراد فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 14.0% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 1.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2016.

من ناحية أخرى ارتفع عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خلال شهر آذار 2017 بنسبة 19.4% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 12.5% بالمقارنة مع شهر آذار 2016، حيث تم تسجيل 154 تاجراً جديداً.

وقامت الوزارة بتجديد 3 رخص لمحاجر في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم ولم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وقد سجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر البالغة 2,831 ارتفاعا بنسبة 12.0% خلال شهر آذار 2017 مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 16.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016.

وفيما يخص حقوق الملكية الفكرية بين التقرير انه تم إيداع 278 علامة تجارية لدى الوزارة خلال شهر آذار 2017، كما تم تسجيل 196 علامة جديدة، إضافة لتجديد 116 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع 8 وتسجيل 2 من الرسوم والنماذج الصناعية، ولم يتم إيداع أي براءة اختراع بينما تم تسجيل براءة اختراع واحدة خلال شهر آذار 2017، وقد بلغ مجموع الإيرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 273.0 ألف شيكل إسرائيلي.

و أشارت نتائج التقرير إلى أن عدد خدمات اللامركزية لشهر آذار 2017 شهد ارتفاعاً بنسبة 17.8% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم 5,331 خدمة من خلال مديرياتها الفرعية تركزت في محافظات رام الله والبيرة بنسبة 55.9% ونابلس بنسبة 15.4% والخليل بنسبة 11.1%.