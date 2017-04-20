سفارة دولة فلسطين تُسلم رسالة عن اوضاع الاسرى المضربين في سجون الاحتلال للخارجية الاكوادورية

رام الله/PNN- عقد سفير دولة فلسطين لدى الاكوادور السفير هاني الريماوي اجتماعا في مقر وزارة الخارجية الاكوادورية بحضور مسؤول اسيا وافريقيا ودول المحيط ومسؤولة ملف فلسطين وكذلك مستشار معالي الوزير لشؤون الشرق الأوسط، وقام بتسليمهم رسالة عن أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية مطالبا الحكومة الاكوادورية بضرورة التدخل لايجاد حل لمطالبهم المشروعة.

خلال اللقاء، تم مناقشة الوضع على الساحة الفلسطينية والتطرق الى اضراب الاسرى حيث تم تسليمهم كشف بمطالب الأسرى وسبب الإضراب مؤكدين على تضامنهم مع مطالبهم المشروعة، ومشددين أن دولة الأكوادور ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني في نضاله حتى اقامة دولته المستقلة.