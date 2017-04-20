بالارقام.. من هو الافضل في دوري ابطال اوروبا؟

مدريد/PNN- أسدل الستار يوم أمس على دور ربع النهائي في دوري الأبطال، وانتقل فريقا موناكو ويوفنتوس إلى نصف نهائي المسابقة، فيما ودع برشلونة وبوروسيا دورتموند البطولة.

وفيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بالبطولة حتى تاريخ اليوم:

– تم لعب 120 مباراة، وتبقى فقط 5 مباريات لنهاية مشوار البطولة، في 3 يونيو/حزيران القادم على أرضية ملعب الميلنيوم في كاريف في إمارة ويلز.

– تم تسجيل 364 هدفا، بمتوسط 3.03 هدف في المباراة الواحدة، وبمعدل هدف كل 31 دقيقة، وجاءت أكبر النسب من الأهداف في ثلثي البداية من الشوطين الأول والثاني، حيث تم تسجيل 64 هدفا من الدقيقة 1 إلى 15 من الشوط الأول، و69 هدفا من الدقيقة 46 إلى 60 في الشوط الثاني.

– أكثر الفرق فاعلية في التمرير كان بايرن ميونخ، حيث أكمل لاعبوه 90% من التمريرات بنجاح، يليه ريال مدريد بـ 88%، فيما نجح لاعبو برشلونة بـ 88% من التمريرات ليحتل المركز الثالث.

– تصدر بايرن ميونخ الفرق الأكثر استحواذا على الكرة بمعدل 63% من وقت المباراة، يليه برشلونة بمعدل 62% ، وجاء ثالثا توتنهام الإنجليزي بـ 60%، ومن ثم بوروسيا دورتموند بـ60%، وأخيرا حل إشبيلية الإسباني خامسا بـ 58%، واللافت بالموضوع أن جميع الفرق السابقة ودعت البطولة.

– أكثر الفرق تسديدا على المرمى هو ريال مدريد بـ 191 مناسبة، ومن ثم بايرن ميونخ بـ 188 مرة، يليه بورتو البرتغالي بـ 152 محاولة، ومن ثم بوروسيا دورتموند بـ 152 مرة، وجرب يوفنتوس الإيطالي حظه على المرمى 144 مرة.

إقرأ المزيد

البطلة الأولمبية الروسية أديلينا سوتنيكوفا بطلة أولمبية تود شحن طاقتها من رونالدو

– سجل ريال مدريد اسمه في المناسبة كأقوى هجوم بـ 28 هدفا، يليه بروسيا دورتموند بنفس عدد الأهداف، ومن ثم النادي البافاري بايرن بـ 27 هدفا، وبرشلونة بـ 26 هدفا، وموناكو الفرنسي بـ 21 هدفا.

– ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي البطولة برصيد 11 هدفا، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ 8 أهداف، ومن ثم أدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان بنفس عدد الأهداف، لكنه لعب دقائق أكثر من البولندي، وجاء رابعا الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ برصيد 7 أهداف، ونجح البرتغالي رونالدو بهز الشباك في 7 مناسبات، وهو الوحيد الذي يمتلك فرصة لزيادة غلته من الأهداف، لخروج بقية اللاعبين من المنافسة.

– ويحتل البرازيلي نيمار المركز الأول في صناعة الأهداف، حيث مهد الطريق لزملائه بالتسجيل 8 مرات، بينما ساهم كريستيانو رونالدو في صناعة 6 أهداف لفريقه، وجاء في المركز الثالث الموهبة الصاعدة عثمان ديبيلي لاعب بوروسيا دورتموند بـ 5 تمريرات حاسمة، وحل رابعا رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي بـ 4 مرات، وأخيرا حل لاعب بنفيكا البرتغالي إدواردو سالفيو في المركز الخامس بأربع أهداف.

– ولم يكن من المفاجئ أن يأتي حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونخ مانويل نوير كأفضل حارس في البطولة بعد تصديه لـ37 محاولة على مرماه، لكن المفاجئ أن يكون صاحب المركز الثاني الفرنسي لودفيك بوتيل حارس مرمى كلوب بروج البلجيكي بـ 33 تصديا، يليه حارس ليغا وارسو البولندي أركاديوس مالارز بـ 32 تصديا ناجحا، وأبعد كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي الخطر عن مرماه في 31 مرة، وجاء خامسا حارس مرمى المنتخب الروسي ونادي تسيسكا موسكو بتصديه لـ 31 تهديدا على مرماه.

المصدر: الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم