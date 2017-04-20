هيئة الاسرى ونادي الاسير يستنكران اطلاق النار على الصليب الاحمر

رام الله/PNN- استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إطلاق النار على مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة الخليل.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير، أهمية عدم المساس بالصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما له من أهمية قانونية وإنسانية يجب الحفاظ عليها وعدم التعرض لمكاتب هذه المؤسسة أو المساس بطواقمها وممتلكاتها، رغم التحفظات والملاحظات على دور الصليب الأحمر.

واعتبرا أن هذا الإجراء، سيساهم في حرف مسار معركة الإضراب، لافتين إلى أن هذه المعركة هي معركة ضد الاحتلال وليست ضد الصليب الأحمر.

وطالب النادي والهيئة الصليب الأحمر بضرورة الوقوف عند مسؤولياته تجاه قضية الأسرى.