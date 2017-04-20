اجتماع في محافظة الخليل لبحث الواقع الرياضي

الخليل/PNN- ترأس محافظ الخليل كامل حميد، ظهر اليوم الخميس، في مقر المحافظة اجتماع لبحث الواقع الرياضي في المحافظة على كافة المستويات بحضور ممثلي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وإدارات الاندية ووجهاء العشائر والقوى السياسية ووسائل الاعلام ووزارة الاعلام .

حيث افتتح حميد اللقاء بالإشادة بالمستوى الرياضي المميز الذي تمثله المحافظة على مستوى الوطن مؤكدا اهمية الحفاظ على هذه الانجازات بالتعاون بين كافة الاطراف وحمايتها من التشويه من قبل البعض اعداء الرياضة والرقي .

وقال المحافظ ” البعض يحاول العبث بالانجازات الرياضية ونحن جنود لحماية الرياضة الفلسطينية والتي بات لها دور في بلورة شخصية الشعب الفلسطيني واهدافه ونضاله امام العالم وعلى الجميع الوقوف عند مسوؤلياته ولن نسمح لاحد التقليل او تشويه الانجازات التي تحققت ” .

وأضاف ” نحن نلتزم وندعم قرارات الاتحاد الفلسطيني بشكل كامل وجهود اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والذي بذل جهود عظيمة لتطور ورقي الرياضة الفلسطينية امام العالم ” .

وشدد حميد ان هذا اللقاء يأتي ضمن هذه النقاط والقضايا التي من شأنها حماية الرياضة الفلسطينية وحماية السلم الاهلي من العابثين الذين يحاولون تشويه صورة المحافظة التي باتت تشكل مركز هام على مستوى الوطن في كافة الملفات والقضايا .

ومن ثم فتح باب النقاش للحضور للاستماع لوجهات النظر والخروج بتوصيات من شأنها وقف كافة الممارسات الغير لائقة بشعبنا واخلاقه المميزة ورياضته الرائعة والاستمرار بالتطور والرقي في هذا المجال .