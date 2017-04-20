انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين وتداول نشط على سهم “بديكو”

وأغلق مؤشر القدس على 523.44 نقطة،منخفضا 3.69 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%،ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.20%، مع ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.11%.

وسجل التداول على سهم فلسطين للتنمية والاستثمار”بديكو” ارتفاعا في قيمته وحجمه، وصل إلى حوالي 1.6 مليون دولار، وبحجم 1.4 مليون سهم.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 1.8 مليون سهم في 207 صفقة، وجرى فيها التداول على أسهم 15 شركة، انخفض منها سهم 7 شركات، وارتفع سهم 5 شركات، واستقر سهم 3 شركات.

والشركات التي انخفض سهمها كانت موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، الفلسطينية للكهرباء، فلسطين للاستثمار العقاري، فلسطين للتنمية والاستثمار، القدس للمستحضرات الطبية، بنك فلسطين.

وارتفع سهم شركات المجموعة الأهلية للتأمين، سجاير القدس، بنك، سند للموارد الإنشائية، البنك الإسلامي الفلسطيني، العربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”.

والشركات التي استقر سهمها هي: الاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس، والاتحاد للأعمار والاستثمار.