مقتل 19 تكفيريا في قصف للجيش المصري في سيناء

القاهرة/PNN- أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، عن مقتل 19 تكفيريا خلال قصف جوي استهدف متطرفين في شبه جزيرة سيناء.

وقال المتحدث في بيان صحفي: إن القوات الجوية المصرية تمكنت من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية في وسط وشمال سيناء، فضلا عن تدمير 4 عربات ربع نقل خاصة للعناصر التكفيرية، بناء على المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية عن أماكن البؤر الإرهابية وتحركات العناصر التكفيرية وفي إطار مواصلة القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون لاستهداف أوكار وعربات العناصر الإرهابية.

وأضاف المتحدث: وبالتحري من قبل الأجهزة الأمنية المعنية عن نتائج القصف الجوى تبين مقتل 19 فردا تكفيريا شديدي الخطورة منهم أحد القادة البارزين داخل ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس(أحد أذرع تنظيم داعش)، وهو رئيس اللجنة الشرعية بالتنظيم، والمسؤول عن الاستجواب في “بيت المقدس”، بالإضافة إلى 11 تكفيريا من المنتميين للتنظيم من محافظات الوادي.

وأردف: ستواصل القوات المسلحة جهودها للقضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مناطق تجمع العناصر التكفيرية في شمال ووسط سيناء، وصولا إلى دحر الإرهاب.

المصدر: وفا.