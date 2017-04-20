محافظ طولكرم عصام أبو بكر يُطلع وفداً من مجلس الكنائس العالمي على انتهاكات الاحتلال بحق المواطينن

طولكرم/PNN- أطلع محافظ طولكرم عصام أبو بكر وفداً من مجلس الكنائيس العالمي على انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين ومحافظة طولكرم، من الاقتحامات والحواجز والاعتداءات اليومية على المواطنين، واعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية خلف جدار الضم والتوسع العنصري، وغيرها من الانتهاكات اليومية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المحافظة. جاء ذلك خلال استقباله الوفد بدار المحافظة، وبمشاركة مركز لوجكا للاستشارات، إلى جانب حضور جهات الاختصاص بالمحافظة.

وأعرب المحافظ أبو بكر عن تقديره لجهود مجلس الكنائس العالمي على رصد انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين على الحواجز، وتحديداً على البوابات الزراعية المتواجدة في مواقع متعددة من جدار الضم والتوسع العنصري على مستوى محافظة طولكرم.

وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: ” نشكركم على وقفتكم مع شعبنا الفلسطيني، ونأمل أن تساهموا بنقل الرسالة لصانعي القرار في بلادكم وشرح ما نتعرض له من القهر اليومي على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، علماً أن ذلك لا يخدم رؤية السلام، فيما أننا شعب نريد الحياة مثل باقي شعوب العالم على أرضنا المحررة، وصولاً لاقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

هذا وقدم وفد مجلس الكنائس العالمي شرحاً للمحافظ أبو بكر عن عملهم، بتسجيل انتهاكات الاحتلال ضد المواطينن والمزارعين على البوابات الزراعية والحواجز، وغيرها من الانتهاكات، مؤكدين على التواصل والتعاون، لتوثيق ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي والضغط عليهم من أجل تسهيل حركة المزارعين بالوصول والعودة من أراضيهم خلف الجدار.