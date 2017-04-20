لجان العمل في المخيمات تحيي يوم الأسير الفلسطيني

بيروت/PNN – يختلف “يوم الأسير الفلسطيني” الذي يوافق في السابع عشر من نيسان هذه السنة عن سابقاتها، إذ تشهد عدة سجون صهيونية إضراباً مفتوحاً عن الطعام وذلك تحت شعار “الحرية والكرامة”.

وبهذه المناسبة اقامت لجان العمل في المخيمات مجموعة أنشطة في مخيمات بيروت والشمال والجنوب عبارة عن وقفة تضامنية في مخيم البداوي، وندوة سياسية في البرج الشمالي وندوة سياسية في مخيم برج البراجنة.

حاضر فيهم كل من المسؤول السياسي للجبهة الشعبية – القيادة العامة الاستاذ ابو عماد رامز، ومسؤول صور في حركة الجهاد الاسلامي الاخ ابو سامر موسى، ومسؤول الاعلام في الشمال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاخ فتحي ابو علي، وكلمة فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال القاها امين سر حركة فتح ابو جهاد فياض، ثم كلمات الاسرى المحررين، كل من الاسير المحرر فضيلة الشيخ سعيد قاسم والاسير المحرر مهنا كساب، وكلمة أصدقاء وعائلة الاسير يحيى سكاف القاها شقيقه الاستاذ جمال سكاف.

اختتمت الانشطة بتكريم الاسرى المحررين عبر تقديم دروع لهم وهم كالتالي : الشيخ سعيد قاسم، عبدالرحمن عبدالقادر زبدة، الاسيرة المحررة غزالة شحادة، محمد سليم سليمان الغربي، روزا يوسف العوض، مهنا سليمان كساب، الاسير المحررة كفاح عفيفي، محمد حسين نايفة، غازي عبدالغني حسين، يحي سكاف، احمد أسعد الابرص، احمد غنيم الشتلة