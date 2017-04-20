النضال الشعبي تدعو المساجد الى تخصيص خطبة يوم غد الجمعة لموضوع الاسرى

رام الله/PNN – دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى اوسع حملة تضامن مع الاسرى بمعركة الحرية والكرامة ،كما دعت المساجد الى تخصيص خطبة يوم غد الجمعة لموضوع الاسرى ، والتربية والتعليم الى تخصيص يوم دراسي كامل عن الاسرى وإضرابهم ، والكنائس الى تلاوة الصلوات وقرع الاجراس يوم الاحد لنصرة الاسرى بمعركتهم مع الاحتلال .

وقالت الجبهة إن استفراد ادارة السجون بالأسرى ، ودون حملة شعبية في الداخل والخارج لدعمهم وتعزيز صمودهم وقوتهم ، وما يعنيه ذلك من ضرورة استمرار الهبة الشعبية وتصعيدها ، سيدفع سلطات الاحتلال إلى اهمال قضاياهم المطلبية والإنسانية العادلة .

مؤكدة على ضرورة التضامن الانساني والشعبي مع الاسرى ؛ لأنهم يعتبرون احد دعائم مقومات القضية الفلسطينية، خاصة وأنهم يدفعون ضريبة هذا التحرر الوطني ويقدمون دروسا والهامات للحركة الوطنية والفلسطينية برمتها.

مشيدة بحرص الحركة الاسيرة على تماسكها ووحدتها التي فشل المحتل في زعزعتها برغم اجراءاته القمعية، وأثبتت ارادتهم ان الاضراب هو وسيلة لكسر السجان لانتزاع الحقوق،وأن معركة الامعاء الخاوية حلقة في سلسلة النضال الوطني الفلسطيني.