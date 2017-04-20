جامعة بوليتكنك فلسطين تستقبل وفداً من الشرطة الأوروبية والفلسطينية

الخليل/PNN – استقبلت جامعة بوليتكنك فلسطين وفداً من الشرطة الأوروبية والفلسطينية، بحضور ممثلي من الشرطة الفلسطينية مدير عام مرور الشرطة الفلسطينية العقيد أبو زنيد أبو زنيد، ومدير قسم الحوادث في شرطة الخليل النقيب امجد الشدفان، ومدير ورش الصيانة في الشرطة العقيد خالد خضيرات، ومدير وحدة التعاون الاسبانية السيد جوردي لوبيز، وممثل المرور في الشرطة الأوروبية السيد انتونيو جونزيلز، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد الخطيب، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والعلاقات الدولية المهندس أيمن سلطان.

رحب الخطيب بالوفد الزائر وأشاد بعمق علاقة الشراكة المستمرة ما بين الجامعة والشرطة الأوروبية والفلسطينية مؤكداً على أهمية اللقاء للتباحث حول بنود اتفاقية تدريب شرطة المرور وتدريب العاملين في ورش الصيانة التابعة للشرطة الفلسطينية.

من جهته قدّم سلطان عرضاً موجزاً حول الجامعة ورؤيتها الإستراتيجية، كما وقدّم نبذة عن أهم الكليات والمرافق والدوائر والمراكز والوحدات مُشيراً إلى العلاقة التعاونية والإستراتيجية التي تربط الجامعة بالمجتمع المحلي والمؤسسات الشريكة المحلية والإقليمية والدولية.

وقد ناقش الحضور العديد من المحاور كمناقشة دورة محققي الحوادث، واستقدام خبراء في مجال إعادة تمثيل الحادث حتى يتمكن المتدربون من كسب الخبرة العملية المباشرة، التي ستسهم في بناء القدرات، كما تم عقد دورات مُتخصصة في مجال صيانة المركبات والدينوميتر واستخدام أدوات تحليل أعطال المركبات.

وفي نهاية اللقاء، تمّ اصطحاب الوفد في جولة ميدانية لمختبرات جامعة بوليتكنك فلسطين.