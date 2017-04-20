طولكرم: المحافظ أبو بكر واللواء الفارس يسلمان مكرمة رئاسية كراسي كهربائية لعدد من ذوي الاعاقة

طولكرم/PNN– سلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر واللواء رائدة الفارس مسؤولة المساعدات الإنسانية بمكتب الرئيس محمود عباس أبو مازن ، مكرمة رئاسية ( ثلاثة كراسي كهربائية ) لعدد من ذوي الاعاقة والتي استفاد منها طفلان وطبيب متقاعد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس المستمرة والمتواصلة لدعم الحالات الانسانية من ابناء شعبنا، لمساندتهم والوقوف إلى جانبهم.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريحات صحفية أن الرئيس محمود عباس عودنا ومن خلال متابعته واهتمامه المستمرة بكافة الشرائح من ابناء شعبنا على هذه المكرمات، وخاصة لذوي الاعاقة وكبار السن، والفقراء، وكل من يحتاج المساعدة.

وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً : ” نؤكد على جهود مسؤولة المساعدات الانسانية اللواء الفارس في خدمة هذه الفئة التي تستحق منا الكثير، لنكون دائماً وأبداً إلى جانبهم وفي كل الظروف، حيث أن هذه الكراسي تساعدهم بالتنقل والوصول إلى المدرسة، والتنقل وقضاء احتياجاتهم، ومن شأنها أن تسهل على عائلاتهم وذويهم”.

من جانبها أوضحت اللواء الفارس بأن المكرمة الرئاسية أتت انطلاقاً من حرص الرئيس واهتمامه بابناء شعبنا، وتحديداً هذه الفئات التي تعاني بسبب الاعاقة، أو المرض، مشيرةً إلى أن توجيهات الرئيس محمود عباس تقوم على مساعدتهم، مشيرةً إلى التواصل والتعاون بشكل دائم مع محافظة طولكرم وكل المحافظات للوصول للحالات الانسانية والفقراء.

إلى ذلك عبر د. ناصر داوود أحد المستفيدين من المكرمة الرئاسية عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس “أبو مازن” على ما قدمه له من دعم، موضحاً أن الكرسي الكهربائي يساعده بشكل كبير بالتنقل، بعدما أقعده المرض، مشيراً إلى جهود محافظ طولكرم عصام أبو بكر واللواء رائدة الفارس على الوقوف إلى جانبه وإلى جانب جميع مثل هذه الحالات.