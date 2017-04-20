علاج منزلي لتنظيف “الكبد” من السموم

الكبد عضو شديد الأهمية في الجسم لأنه يقوم بتنقية الدم من السموم مثل الكافيين والنيكوتين وغير ذلك من المواد الكيميائية التي تدخل في الصناعات الغذائية أو ملوثات الجو أو الأدوية. لذا، من الضروري الحفاظ على صحة الكبد، خاصة أنه يقوم بوظائف عديدة منها تخزين المعادن في الجسم.

إلى جانب اتباع نمط حياة صحي، يمكنك عمل هذه الطريقة من العلاجات المنزلية لتنظيف الكبد:

-استخدم نصف كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز العضوي. يمتاز هذا النوع من الزيت بأنه معصور على البارد بالطرق التقليدية.

-اعصر نصف كوب من الليمون (الحامض).

-امزج عصير الليمون مع زيت الزيتون في الخلاط. أو قم بتقليبهما معاً جيداً لفترة من الوقت بالملعقة.

-اشرب الخليط فور الانتهاء من مزجه داخل الخلاط وقبل موعد النوم مباشرة.

-نم على جانبك الأيمن مع طي الركبتين باتجاه الصدر، وحافظ على هذه الوضعية لمدة 30 دقيقة.

-عندما تستيقظ في الصباح تناول شاي أعشاب مليّن. تتوفر أنواع من الشاي المليّن لعلاج الإمساك في الصيدليات.

المصدر: وكالات