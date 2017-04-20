يوفنتوس يتعادل سلبياً مع برشلونة ويتأهل للمربع الذهبي

برشلونه/PNN-تكسر حلم فريق برشلونة الإسباني بتحقيق “الريمونتادا” والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على صخرة دفاع يوفنتوس الصلب في اياب ربع نهائي المسابقة مساء الأربعاء.

وفي “الكامب نو” اكتفى برشلونة بالتعادل السلبي مع يوفنتوس الفائز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، ليضمن بالتالي مقعداً له في نصف نهائي المسابقة إلى جانب ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وموناكو الفرنسي.

مواصلة الحلم

بدوره، كرر موناكو تفوقه على بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بثلاثية لهدف، ليواصل الفريق الفرنسي المغامرة، ويتأهل للدور قبل النهائي بعد انتصاره ذهابًا بثلاثية لهدفين بألمانيا.

وسجل أهداف فريق الإماراة الفرنسي نجمه الشاب كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة، وهدافه الكولومبي راداميل فالكاو بالدقيقة 17، ثم البديل فالير جيرمان بعد دخوله في أقل من دقيقة 81، أما هدف الزائر الوحيد فوقع عليه ماركو ريوس في الدقيقة 48.