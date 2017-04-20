فرنسي يرقد على البيض والنتيجة: 10 كتاكيت

بعد أن قضى أسبوعًا داخل صخرة وأسبوعين داخل تمثال على شكل دب نجح الفنان الفرنسي أبراهام بوانشيفال في فقس البيض الذي رقد عليه لنحو ثلاثة أسابيع.

وبدأ بوانشيفال أحدث مشاريعه في أواخر شهر مارس الماضي بمحاكاة دجاجة حيث رقد على نحو 10 بيضات داخل حاوية زجاجية مستخدمًا حرارة جسده حتى تتم علمية الفقس داخل متحف بالي دو طوكيو للفن المعاصر بباريس.

ولدى بدء التجربة توقع بوانشيفال أن تستغرق المحاولة بين 21 و26 يومًا، وفقست أول بيضة يوم الثلاثاء، فيما فقست التسع بيضات الأخرى يوم الخميس، وأفادت متحدثة باسم النتحف أن الكتاكيت نقلت إلى مزرعة.

ولإتمام تجربته جلس بوانشيفال على مقعد متدثرًا بغطاء مصنوع من مواد عازلة في حين وضع البيض في حاوية مثبتة تحت المقعد؛ حيث كان يغادر مكانه فوق البيض لما لا يزيد على 30 دقيقة في اليوم لتناول وجباته.