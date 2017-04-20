اتلاف مواد تموينة منتهية الصلاحية في نابلس

رام الله/PNN – ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة نابلس اليوم مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الادمي .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناء على معلومه من احد المواطنين على صفحة الفيس الصفحة الرسمية للضابطة الجمركيه بوجود الكمية داخل احدى المحلات التجارية شرق المحافظة، حيث تم تحريك دورية للمكان ومصادرة الكمية والتحفظ عليها وهي عباره عن شيبسات اطفال وشوكلاته ومواد تموينيه وزيوت وبحضور جهات الاختصاص في وزارتي الصحه والاقتصاد الوطني وبعد الكشف والمعاينة تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي لانتهاء صلاحيتها واقرت اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

وتهيب الضابطه الجمركيه بالاخوة المواطنين بضرورة الانتباه لتاريخ صلاحية البضائع وضرورة التواصل مع طواقم ومكاتب الضابطة الجمركية على الرقم المجاني 132 او عبر صفحة التواصل الاجتماعي والتبليغ عن المنتجات والبضائع الغير مطابقه والغير صالحه وان يكون كل مواطن عنصر من عناصر الضابطة الجمركية .