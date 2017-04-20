ضبط مخبز مخالف لشروط الصحه والسلامه في اريحا

رام الله/PNN – ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة اريحا اليوم مخبز يعمل بطريقه غير صحيه وغير قانونية .

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه خلال القيام باعمال الدورية الاعتيادية تم ضبط كمية من الطحين في احدى المركبات التجارية وبالمتابعة والتحري تم ضبط مخبز غير مستوفي اجراءات السلامه العامه والشروط الصحيه وغير حاصل على التراخيص اللازمه لمزاولة العمل وبحضور جهات الاختصاص في لجنة السلامه العامة بالمحافظة وبعد الكشف والمعاينة اقرت اللجنة وبتعليمات مباشرة من عطوفة المحافظ باغلاق المخبز لحين استكمال وتطبيق كافة الاجراءات اللازمه واستوفاء الشروط والمعايير الصحيه المناسبة .