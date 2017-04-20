هيئة الأسرى: مهرجان تضامني مع الأسرى في بيتا بنابلس

نابلس/PNN-نظمت مؤسسة ضحايا التعذيب وإقليم فتح في نابلس وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم، مهرجانا جماهيريا تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام والذين يخوضون معركة الكرامة لليوم الرابع على التوالي.

وقال تيسير نصر الله في كلمة مثل فيها محافظ نابلس، إن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يعلن بأن قضية الحرية مقدسة بالنسبة له ويتعطش للانعتاق من الاحتلال، وسنقف خلف أسرانا حتى الانتصار.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن هذا اليوم مفصلي في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أن الأسرى لهم شرف أنهم من أشعلوا هذه المعركة النضالية التي ستؤدي إلى وحدة أداء الحركة الوطنية على الأرض، والشعب الفلسطيني سيبقى السند المتين للحركة الأسيرة حتى النصر.

وقال حاتم مسلم ممثلا لإقليم فتح، أن الشعب الفلسطيني يعلن اليوم انتفاضته ضد أعتى احتلال بالتاريخ المعاصر، وينتصر لأسراه الذين يخوضون في أقسى أماكن الاشتباك بالجوع من أجل الكرامة.

ودعا خضر رصرص المدير التنفيذي لمؤسسة إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، إلى الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه ما يحصل للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية لهم، كذلك محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم المستمرة.