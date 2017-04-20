“المكبر” يعود لدوري المحترفين وجمعية الشبان تهبط

بيت لحم /PNN– حجز فريق جبل المكبر مكانا له بين فرق دوري المحترفين للموسم المقبل، بعد أن حقق الفوز على فريق “أبناء القدس” بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الحسين بن علي، في مدينة الخليل، في إطار الأسبوع الثاني والعشرين، الأخير، من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي”.

وختم “المكبر” موسمه في وصافة الدوري، خلف مؤسسة شباب البيرة، برصيد 43 نقطة، أما “الأبناء” فختم الدوري بالمركز السابع وله 28 نقطة.

وفي السياق، حافظ “العبيدية” على مكانه في دوري الاحتراف الجزئي، بعد اجتيازه عقبة القوات الفلسطينية بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

واحتل العبيدية المركز التاسع، رافعا رصيده إلى 27 نقطة، أما “القوات” فلم يتغير حاله وبقي في المركز الثالث عند النقطة 38.

ولم يشفع لجمعية الشبان المسلمين فوزها على بطل الدوري “البيرة” بهدفين لواحد، فهبطت إلى الدرجة الثانية بعدما حلت عاشرة برصيد 26 نقطة.

وكان طوباس فاز إداريا على مركز عسكر بثلاثة أهداف دون مقابل، نتيجة عدم حضور الفريق الثاني الهابط إلى دوري الدرجة الثانية.