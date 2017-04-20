اتحاد الشباب الديمقراطي ينظم وقفة مساندة للأسرى

أريحا /PNN- نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني الإطار الشبابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فعالية مساندة للأسرى في معركتهم معركة الأمعاء الخاوية الذي مضى عليها أربعة أيام ، بحضور مثلوا فصائل العمل الوطني ونادي الأسير و أهالي الأسرى في محافظة أريحا والأغوار مساء اليوم في مقر الجبهة الديمقراطية في مخيم عقبة جبر ،

حيث القي صلاح السمهوري عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية كلمة حيا فيها الأسرى الإبطال مؤكدا على مساندة أبناء شعبنا الفلسطيني معهم في معركتهم العادلة التي يخوضونها لتحقيق مطالبهم العادلة والتي انطلقت بمشاركة 1300 أسير وتتصاعد المعركة بدخول مجموعات أخرى من الأسرى من دخول الأسرى المرضى في الإضراب بهذا تتصاعد المعركة مما يتطلب الالتفاف من كافة أبناء شعبنا حولهم ومساندتهم .

كما ألقت الطالبة أسيل عيماوي كلمة أكدت فيها أن الأسرى الإبطال القابعين داخل السجن هم من ضحوا بحياتهم من اجل قضية عادلة ومعركتهم مطلبيه وهي تقديم العلاج المناسب و وقف العزل الانفرادي والسماح لهم بلقاء أبنائهم وتوفير هاتف عمومي للتواصل مع أهاليهم .

كما ألقت الطالبة توبة ياغي كلمة تطالب المساندة لهؤلاء الأبطال في داخل سجون الصهيونية في معركة الامعاء الخاوية . .

كما ألقى الرفيق غازي أبو الهيجا عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية كلمة اكد فيها وحدة فصائل العمل الوطني في مواجهة المحتل حتى النصر وتحقيق مطالبة العادلة .

كما أكد جمعة السمهوري القيادي في الجبهة الشعبية في كلمته المشاكل التي يعاني منها الأسرى داخل الأسر من قبل إدارة السجون من عزل انفرادي والتفتيش العاري في الليل ومصادرة حاجياتهم و والتنقلات المستمرة مما يزيد معاناتهم ..

كما ألقت رقية التكروري ممثلة عن أهالي الأسرى في محافظة أريحا والأغوار تقدمت بالشكر للأطفال المشاركين والذين تقدموا بكلمات معبرة مؤكدة أن هؤلاء الأطفال هم الأمل بالمستقبل وان وقفتهم هذا هي دليل ان الاسرى ليس وحدهم بل ابناء شعبنا معكم في معركتكم المصيرية .

كما القى احمد الدحلة قصيدة معبرة حول الاسرى من كلماته