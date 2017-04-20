بالفيديو: القسام ينشر رسالة من الجنود الأسرى بغزة لأهاليهم

غزة/PNN-نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، رسالة من جنود الاحتلال الإسرائيليين الأسرى لديها لعائلاتهم.

وعرضت القسام عبر موقعها الالكتروني مقطعًا على شكل “كليب غنائي تراجيدي”، يحتوي على رسائل من الجنديين الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة هدار جولدن وأرون شاؤول.

ويقولان في المقطع الغنائي المستوحى من أغنية المطرب العراقي محمد السالم “قلب قلب” بطول ثلاث دقائق ونصف: “أمي أمي أنا هنا لماذا يقولون أنني ميت.. أبي أمي افعلوا كل شيء من أجل أن تظهروا الحقيقة