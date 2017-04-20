“إسرائيل” تتسلم 3 مقاتلات “F-35”

القدس/PNN-أعلن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الخميس، أن سلاح الجو سيتسلم بعد 3 أيام، ثلاث مقاتلات من طراز “F-35” (الشبح) أمريكية الصنع، ضمن صفقة مساعدات، تتضمن 50 مقاتلة من نفس النوع.

وقال الجيش، في بيان نشرته وسائل إعلام دولية، “يوم الأحد القريب الموافق 23 أبريل/نيسان الجاري، وفي ساعات ما بعد الظهيرة، ستهبط في “إسرائيل” 3 مقاتلات إضافية لصالح سرب أدير، بعد إقلاعها غداً من القاعدة الجوية الأمريكية للتدريبات”.

كما أشارت القناة “الإسرائيلية” الثانية، إلى أن “سرب المقاتلات أدير، سيشارك لأول مرة في العرض الجوي التقليدي، الذي يجريه سلاح الجو الإسرائيلي سنويًا في ذكرى استقلال إسرائيل”.

وأوضحت القناة أن هذه الطائرات “متطورة جدًا، إذ أنها تتيح للطيارين إمكانية تحليل المنطقة التي تحلق فيها، كما يمكن تزويدها بالوقود في الجو”.

وبحلول عام 2021، ستكون “إسرائيل” قد تسلمت جميع الطائرات الـ 50 المشمولة في الصفقة، بحسب القناة.

ويبرر القادة “الإسرائيليون” الحاجة إلى تلك الطائرات بدعوى “مواجهة التهديد الإيراني المحتمل”.

وتستطيع مقاتلات “F-35” التحليق دون أن ترصدها أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات، بما فيها منظومة صواريخ “إس 300” الروسية.