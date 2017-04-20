ضبط شاحنة نفايات خطرة اسرائيلية في الخليل

وتحتوي الشاحنة على أحبار منتهية الصلاحية تقدر كميتها بنحو 2500 كغم، وتعد وفق اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، نفايات كيماوية.

وأوضحت سلطة جودة البيئة في بيان لها، أن لجنة مشتركة من جودة ووزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، ضبطت الشاحنة وتحرزت عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن اللجنة قررت إعادة الشاحنة إلى مصدرها، وذلك بالتنسيق مع جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق مهربي النفايات، واستكمال الإجراءات الفنية لإبلاغ سكرتاريا اتفاقية بازل الدولية، بالانتهاكات الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وتعد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، أداة قانونية دولية لمنع تهريب النفايات والمواد الخطرة من اسرائيل إلى دولة فلسطين، وتهدف إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المرتبطة بإنتاج النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارة شؤونها.