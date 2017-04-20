المهندس البيطار يستقبل وفداً من البلدة القديمة في الخليل

الخليل/PNN-استقبل اليوم، رئيس بلدية الخليل المهندس نادر البيطار وفداً من البلدة القديمة في الخليل، ضم مجموعة من اهالي البلدة القديمة وممثلين عن قطاع الحرف التقليدية، بحضور عدد من موظفي البلدية.

هذا واشاد نادر التميمي رئيس اتحاد الحرف التقليدية السابق، بدور بلدية الخليل الهام في جهودها لإحياء البلدة القديمة ودعم قطاع الحرف التقليدية، مثمناً دور رئيس بلدية الخليل المهندس البيطار وأعضاء المجلس البلدي وكافة طواقم البلدية على جهودهم لتنظيم وانجاح فعاليات مهرجان الكمنجاتي، الذي شمل عدة فقرات من الفنون التقليدية والصوفية، مشيداً بالحالة المميزة التي شهدتها البلدة القديمة، خاصةً اعادة الذاكرة لأيام ما قبل اغلاقات الاحتلال.

من جانبه، رحب المهندس البيطار بالجميع، مؤكداً على ان البلدية تولي اهتماماً كبيراً في البلدة القديمة، خاصة القطاع الحرفي الذي له اولوية عالية لأهميته الكبيرة في الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة تعزيز فرص تطوير المقومات الاقتصادية فيها، للحفاظ على ديمومة تطورها ونموها، مشيراً الى عدة مشاريع قيد الاعداد بهذا الخصوص سترى النور خلال الفترة القادمة، التي تهدف الى تعزيز البنية التحتية وتنشيط الحياة في البلدة القديمة برونقها التراثي والتاريخي الاصيل.