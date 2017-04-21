مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بحماية من جيش الاحتلال في كفل حارس

سلفيت/PNN – اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية الليلة، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لتوفير الحماية لمجموعة من المستوطنين التي حضرت إلى البلدة لأداء طقوس دينية في مقامات البلدة.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا منطقة مقامات: النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع، وشرعوا في أداء طقوس تلمودية، فيما شرع عدد منهم بنصب خيمة وحمامات متنقلة في المنطقة.

وقد تعرضت كفل حارس مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة لاقتحامات مماثلة، حيث تتعمد مجموعات من المتطرفين اليهود اقتحام المنطقة بذريعة أنها تحوي أماكن مقدسة لهم، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية.