جبل المكبر يرافق البيرة لدوري المحترفين

القدس/PNN-عاد فريق جبل المكبر إلى مصاف أندية دوري المحترفين في الضفة الغربية المحتلة، بعد عدة مواسم قضاها في دوري الدرجة الأولى “احتراف جزئي”، إثر الفوز المثير الذي حققه مساء الخميس على حساب مضيفه أبناء القدس برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في ختام الأسبوع 22، والأخير من البطولة.

ورفع المكبر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، خلف مؤسسة البيرة المتصدر بـ 44 نقطة، والذي ضمن الصعود في الجولة الماضية، حيث لم يتأثر الفريق بخسارته أمام ضيفه جمعية الشبان المسلمين بهدفين لواحد.

ولم يستفد فريق جمعية الشبان المسلمين من فوزه، لأنه هبط لمصاف أندية الدرجة الثانية، رفقة فريقي مركز عسكر، والعربي بيت صفافا.

وضمن فريق شباب العبيدية البقاء في دوري الأولى، بعد الفوز العريض على القوات الفلسطينية بثلاثية دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويحتل المركز التاسع، وبفارق نقطة واحدة عن جمعية الشبان المسلمين الذي يملك 27 نقطة.

وحقق فريقي طوباس، وسلوان المقدسي انتصارين إداريين على نظيريهما عسكر، والعربي بيت صفافا بثلاثية نظيفة، نظراً لعدم حضور الخاسرين لملعب المباراة.