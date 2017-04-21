69 سنة على مذبحة الحسينية و13 عاما على مجزرة بيت لاهيا

رام الله /PNN- تحل اليوم الجمعة، الذكرى السنوي الـ69 لمجزرة قرية الحسينية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية خلال سيطرتها على المناطق الفلسطينية داخل أراضي 1948م، وكذلك الذكرى الـ13 لمذبحة الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

فقد ارتكبت يوم 21 نيسان /أبريل 1948 عصابات ” الهـاغـانـاة” و”البالماح” الإرهابية الصهيونية مذبحة في قــرية “الحسينية” قضاء صفد، ما أسفر عن استشهاد نحو 30 مواطنا مـن أهــل القرية، وإصابة عدد كبير بجروح.

فقد هاجمت العصابات الصهيونية هذه القرية الصغيرة التي تقع في الشمال الشرقي لمدينة صفد وتبلغ مساحتها ما يقارب 5324 دونما، وكان يقطنها 340 نسمة في 64 منزلا، بالأسلحة الرشاشة والمتفجرات وأوقعت العشرات بين شهيد وجريح.

وتخلل الهجوم على الحسينية نسف 12 منزلا على رؤوس سكانها، في خطوة أولى لاحتلال القرية، ما أجبر الأهالي للنزوح عنها من هول الجريمة وخوفا على حياتهم.

مجزرة بيت لاهيا:

وفي يوم 21 نيسان /ابريل 2004، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة وبغطاء جوي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتكبت على مدار يومين من عدوانها مجزرة استشهد خلالها 17 مواطنا، إضافة إلى إصابة نحو 100 بجروح متفاوتة.

وخلال هذا العدوان دمرت قوات الاحتلال عددا كبيرا من المنازل والمنشآت العامة والخاصة، كما اقتلعت عشرات الأشجار ودمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.